СК начал расследование смерти Лермонтова

Следственный комитет начал расследование убийства поэта и прозаика Михаил Лермонтова, сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев.

Депутат направлял СК обращение с просьбой проведения «современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий».

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», — сказал Бурляев РИА Новости.

По официальной версии, 26-летний Лермонтов был убит в результате дуэли с однокашником по юнкерской школе Николаем Мартыновым у подножия горы Машук 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года.

По словам Бурляева, смерть наступила от пули, «попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».

В 1986 году Бурляев снял фильм «Лермонтов», в котором главную роль сыграл он сам, а его жене и теще достались роли матери и бабушки поэта соответственно. Фильм тогда к прокату не допустили, в чем Бурляев обвинял «государственный заговор определенной мистической организации» — масонов. В прошлом году отреставрированная версия картины все же вышла в прокат к 210-летию со дня рождения поэта.