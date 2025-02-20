НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста

Источник:
Sibnet.ru
225 1

Илон Маск, возглавляющий департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры.

«Зеленский убил американского журналиста», — написал Маск в соцсети Х. Так он прокомментировал пост одного из пользователей платформы, в котором говорилось о последней публикации Лиры.

«Либо я пересеку границу и окажусь в безопасности, либо я исчезну», — сказано в последнем посте журналиста и блогера в X.

Лиру задержали в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в связях с Россией. В тюрьме журналист столкнулся с пытками, избиениями, а также вымогательством со стороны службы безопасности Украины.

Журналист в тюрьме заболел двусторонней пневмонией, но власти скрыли это от семьи и адвокатов. 12 января 2024 года отец журналиста сообщил о его смерти.

Еще по теме
Генштаб России назвал 2024 год переломным в СВО
Трамп заявил, что Украина сорвала сделку по природным ресурсам
Трамп назвал Зеленского комиком и диктатором
СВР узнала о подготовке Украиной терактов против России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянам порекомендовали временно удалить WhatsApp
Зеленскому запретили выступать на украинском языке
Зеленский отказался передать США украинские ископаемые
Песков рассказал о корчившим рожи на переговорах Зеленском
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

Nik3316

тут надули только украину... жеско так надули

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.