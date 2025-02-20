Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста

Илон Маск, возглавляющий департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры.

«Зеленский убил американского журналиста», — написал Маск в соцсети Х. Так он прокомментировал пост одного из пользователей платформы, в котором говорилось о последней публикации Лиры.

«Либо я пересеку границу и окажусь в безопасности, либо я исчезну», — сказано в последнем посте журналиста и блогера в X.

Лиру задержали в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в связях с Россией. В тюрьме журналист столкнулся с пытками, избиениями, а также вымогательством со стороны службы безопасности Украины.

Журналист в тюрьме заболел двусторонней пневмонией, но власти скрыли это от семьи и адвокатов. 12 января 2024 года отец журналиста сообщил о его смерти.