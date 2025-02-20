Генштаб России назвал 2024 год переломным в СВО

Вооруженные силы (ВС) РФ в 2024 году добились коренного перелома в достижении целей специальной военной операции (СВО), заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы», — сказал Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».

Он отметил, что мобилизация на Украине осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов

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По данным Рудского, за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных. При этом, с начала СВО эта цифра превысила один миллион.

В прошлом году российские войска освободили около 4,5 тысячи квадратных километров территории, а за два месяца этого — еще более 600 квадратных километров, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.