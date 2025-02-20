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Трамп заявил, что Украина сорвала сделку по природным ресурсам

Источник:
ТАСС
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинские власти сорвали сделку по редкоземельным элементам и другим природным ресурсам.

США потратили на поддержку Украины «на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа», — приводит ТАСС заявление Трампа. «При этом Европа дает деньги под гарантии, они получат средства обратно. Это форма займа», — отметил он, подчеркнув, что Вашингтон «просто отдает деньги», не получая ничего обратно.

«У нас была сделка, основывающаяся на редкоземельных элементах и прочем, но они сорвали эту сделку. Они сорвали ее два дня назад», — указал глава Белого дома.

Вдобавок ко всему, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский признал, что «половина переданных нами средств пропала, они не знают, где они». «Просто отлично, просто замечательно», — отметил Трамп.

Ранее США заявили, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины. Но Киев отклонил сделку, объяснив это отсутствием в ней гарантий безопасности.

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Политика #Мир #Недра и ТЭК
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