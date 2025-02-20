Четыре крупные российские премьеры покажут в кино

Кинопрокат в четверг, 20 февраля, пополнится яркими премьерами, среди которых четыре российских фильма.

Одна из ожидаемых премьер – русско-китайский боевик «Красный шелк» с Милом Биковичем и Глебом Калюжным в главных ролях.

Действие происходит в 1927 году на Транссибирском экспрессе. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов.

Для любителей истории в кино выходит исторический фильм «Екатерина II» о приходе императрицы к власти. В главных ролях — Ольга Лерман и Анна Михалкова.

Одной из ярких премьер может стать спортивная драма «Капитан Крюк» с Романом Курциным. По сюжету, бывший хоккеист возвращается в родной город из-за аферы своей младшей сводной сестры, которая мечтает, чтобы он тренировал их команду. План девочки сбывается, но не так как ей хотелось.

Среди зарубежных новинок — «О, Канада». Это фильм с Ричардом Гиром про режиссера-документалиста Леонардо Файфа, который находится в тяжёлом состоянии и хочет успеть рассказать свою историю жизни, без прикрас, пока не стало слишком поздно.