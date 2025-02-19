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Россияне стали «игроками века» в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Сразу пятеро россиян вошли в топ-25 лучших игроков XXI века в НХЛ по версии североамериканского хоккейного издание Daily Faceoff.

Лучшим хоккеистом века эксперты и болельщики назвали канадец Сидни Кросби, на втором месте рейтинга оказался россиянин Александр Овечкин, а замкнул тройку еще один представитель Канады Коннор Макдэвид.

«Ни один игрок не лидировал в НХЛ по числу голов больше раз. Мало кто из профессиональных атлетов в любом виде спорта был способен доминировать в возрасте за тридцать», — охарактеризовало издание российского форварда.

Кроме Овечкина, в топ-25 из россиян также попали нападающие Евгений Малкин, Никита Кучеров, Павел Дацюк и вратарь Андрей Василевский.

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