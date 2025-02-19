Трамп назвал Зеленского комиком и диктатором

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и «умеренно успешным комиком».

«Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него вообще не останется страны», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что США в настоящее время «ведут успешные переговоры» с Россией об урегулировании конфликта на Украине, тогда как Зеленский хочет продолжать боевые действия.

«Задумайтесь, умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя выиграть, которая не должна была начаться, но которую он не сможет завершить без США и Трампа», — написал он.

После завершения переговоров России и США в Эр-Рияде Трамп раскритиковал Зеленского за растрату многомиллиардной американской помощи и заявил, что Украине требуется новый лидер, для выбора которого в стране необходимо провести голосование.