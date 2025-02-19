Стоимость кредитов достигла нового максимума

Полная стоимость кредита наличными в январе достигла нового максимума — 35,3% годовых, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

За месяц ПСК по кредитам выросла на 2,6 процентных пункта. На начало февраля показатель составил 34,9%. Средневзвешенная ставка по кредитам наличными в январе достигла 33,35%, прибавив 2,25% процентных пункта к декабрю.

Средняя сумма, которую брали в кредит россияне, за месяц уменьшилась на 17% — с 143 тысяч до 119 тысяч рублей. Средний срок кредитования второй месяц остается на минимальных за последние пять лет значениях — 23 месяца.

Ключевая причина — временная отмена ограничений по полной стоимости всех потребительских кредитов до 31 марта 2025 года. При этом уже сейчас условия кредитования уже являются заградительными, отмечают эксперты.