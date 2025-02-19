НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банковские приложения получат «тревожную кнопку»

Источник:
Sibnet.ru
296 0

Центробанк с октября 2025 года обяжет кредитные организации внедрить «тревожную кнопку» для жалоб на мошенников, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас такая процедура предусматривает обязательные визит в банк, после появления специальной кнопки в приложении пострадавшим можно будет не посещать кредитную организацию, передает ТАСС.

Клиент сможет прямо в приложении подать заявление о мошеннической операции и там же в режиме онлайн получить нужную справку для обращения в полицию, уточнила Набиуллина. Она уточнила, что некоторые пострадавшие от мошенников люди отказываются от разбирательств.

«Он может обратиться только в банк, может обратиться только в полицию, может никуда не обращаться, потому что некогда, нет смысла. Иногда стесняются люди, к сожалению, довольно много пострадавших», — отметила глава Банка России.

Банк России ранее подсчитал, что в прошлом году мошенникам удалось украсть у россиян почти 30 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом эта сумма увеличилась на 74%.

Еще по теме
Стоимость кредитов достигла нового максимума
Инфляция: почему растут цены
Набиуллина предупредила о «потрошащем» счета вирусе‑шпионе
Депутат предсказал, когда ключевая ставка опустится ниже 20%
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянам порекомендовали временно удалить WhatsApp
Зеленскому запретили выступать на украинском языке
Зеленский отказался передать США украинские ископаемые
Песков рассказал о корчившим рожи на переговорах Зеленском
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

-2rist-

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев...бабло...

Nik3316

тут надули только украину... жеско так надули

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...