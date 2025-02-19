Банковские приложения получат «тревожную кнопку»

Центробанк с октября 2025 года обяжет кредитные организации внедрить «тревожную кнопку» для жалоб на мошенников, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас такая процедура предусматривает обязательные визит в банк, после появления специальной кнопки в приложении пострадавшим можно будет не посещать кредитную организацию, передает ТАСС.

Клиент сможет прямо в приложении подать заявление о мошеннической операции и там же в режиме онлайн получить нужную справку для обращения в полицию, уточнила Набиуллина. Она уточнила, что некоторые пострадавшие от мошенников люди отказываются от разбирательств.

«Он может обратиться только в банк, может обратиться только в полицию, может никуда не обращаться, потому что некогда, нет смысла. Иногда стесняются люди, к сожалению, довольно много пострадавших», — отметила глава Банка России.

Банк России ранее подсчитал, что в прошлом году мошенникам удалось украсть у россиян почти 30 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом эта сумма увеличилась на 74%.