Инфляция: почему растут цены

Экономисты называют инфляцией устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. Происходить этот рост может по нескольким причинам.

Цены на товары и услуги зависят от спроса и предложения на рынке, а некоторые цены регулирует государство, рассказали эксперты порталы «Финансовая культура».

А если конкретнее, инфляция может расти по нескольким причинам:

Увеличение спроса. Случается, что люди вдруг начинают покупать больше определенных товаров. Любой дефицит вызывает быстрый рост цен.

Сокращение предложения. Дефицит может возникнуть и по другой причине — если спрос остается тем же, но товаров и услуг становится меньше. Это может произойти из-за неурожая, ограничения на ввоз иностранных товаров.

Ослабление национальной валюты. Если курс иностранных валют растет, то импортные товары автоматически дорожают.

Высокие инфляционные ожидания. Когда люди ждут, что цены вырастут, они зачастую начинают покупать впрок. Получается замкнутый круг: все ждут роста цен и цены растут именно потому, что люди этого ждут.