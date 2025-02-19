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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия вошла в Сумскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия пересекла границу с Украиной в Курской области и перешла в наступление, сообщил президент Владимир Путин. Курская область граничит лишь с одним регионом Украины — Сумской областью.

«Сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — сказал глава государства о время посещения завода по производству БПЛА в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Кремля.

Военный блогер Юрий Подоляка уточнил в своем телеграм-канале, что российские военные зашли на территорию Украины со стороны ранее освобожденного села Свердликово Курской области, выйдя на село Новенькое Сумской области.

Наступление в Сумской области позволит обойти неудобные для штурма позиции ВСУ и перерезать главную трассу снабжения украинской армии на суджанском направлении, предположил военкор.

Минобороны России ранее сообщило, что во время освобождения села Свердликово в Суджанском районе Курской области тульские десантники взяли под свой контроль стратегическую дорогу Суджа—Рыльск.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

-2rist-

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев...бабло...

Nik3316

тут надули только украину... жеско так надули

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...