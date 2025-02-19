Найден способ производить прозрачный металл

Ученые из Филиппин открыли способ создания прозрачного металла, который может использоваться в производстве потребительской электроники.

В ходе экспериментов исследователи изучали способы удешевить выпуск оксида алюминия (TAlOx). Им удалось оптимизировать этот процесс методом нанесения кислотного раствора на алюминиевые детали с последующим воздействием электротока.

В результате получился металл, прозрачный как стекло, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Langmuir. Ранее производство оксида алюминия требовало мощных лазеров и вакуумных камер, что делало этот процесс нерентабельным.

Отмечается, что электрическое поле позволило изменить свойства капель кислоты. Это значительно удешевило обработку. При этом прозрачность и прочность материала остались на высоком уровне.