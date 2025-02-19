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Найден способ производить прозрачный металл

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые из Филиппин открыли способ создания прозрачного металла, который может использоваться в производстве потребительской электроники.

В ходе экспериментов исследователи изучали способы удешевить выпуск оксида алюминия (TAlOx). Им удалось оптимизировать этот процесс методом нанесения кислотного раствора на алюминиевые детали с последующим воздействием электротока.

В результате получился металл, прозрачный как стекло, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Langmuir. Ранее производство оксида алюминия требовало мощных лазеров и вакуумных камер, что делало этот процесс нерентабельным.

Отмечается, что электрическое поле позволило изменить свойства капель кислоты. Это значительно удешевило обработку. При этом прозрачность и прочность материала остались на высоком уровне.

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Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

-2rist-

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев...бабло...

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.