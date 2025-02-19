НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Книги запретят загружать на «читалки» через USB

Источник:
Sibnet.ru
426 0

Производитель популярных электронных книг Amazon Kindle с 26 февраля отключит функцию загрузки контента на электронные книги через USB. Такое ограничение направлено против цифрового пиратства.

Предполагается, что пользователи «читалок», потерявшие возможность загружать электронные книги через провод, будут скачивать их официально через магазин Amazon и сохранять на электронные ридеры по Wi-Fi, пишет издание The Verge.

При этом Amazon продает книги в защищенном от копирования формате KFX, которые можно открывать только в приложении Kindle. Компания также имеет возможность по своему усмотрению удалять книги, приобретенные непосредственно в ее магазине.

Устройства Kindle имеют дисплеи на основе технологии электронных чернил. На сегодня линейка читалок компании представлена сразу несколькими моделями с разной диагональю.

Еще по теме
Россияне в 2024 году купили рекордное количество планшетов
Apple показала «эмоциональную» лампу. ВИДЕО
Залежи электроники образовались из‑за дорогих кредитов
Эксперты рассказали о подорожании смартфонов и ноутбуков
смотреть все
Хайтек #Гаджеты
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
37194
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
45498
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
55574
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
55214
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
67586
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
38541
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
67955
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
64268
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2024106
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
89864
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянам порекомендовали временно удалить WhatsApp
Зеленскому запретили выступать на украинском языке
Зеленский выбрал альтернативу вступлению в НАТО
Зеленский отказался передать США украинские ископаемые
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

-2rist-

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев...бабло...

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.