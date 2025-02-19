Книги запретят загружать на «читалки» через USB

Производитель популярных электронных книг Amazon Kindle с 26 февраля отключит функцию загрузки контента на электронные книги через USB. Такое ограничение направлено против цифрового пиратства.

Предполагается, что пользователи «читалок», потерявшие возможность загружать электронные книги через провод, будут скачивать их официально через магазин Amazon и сохранять на электронные ридеры по Wi-Fi, пишет издание The Verge.

При этом Amazon продает книги в защищенном от копирования формате KFX, которые можно открывать только в приложении Kindle. Компания также имеет возможность по своему усмотрению удалять книги, приобретенные непосредственно в ее магазине.

Устройства Kindle имеют дисплеи на основе технологии электронных чернил. На сегодня линейка читалок компании представлена сразу несколькими моделями с разной диагональю.