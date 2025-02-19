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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Выросла вероятность падения астероида 2024 YR4 на Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты NASA пересчитали вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей, теперь она выросла до 3,1%, сообщается на сайте агентства.

Ранее этот показатель составлял 2,3%. Также существует вероятность, оцениваемая в 0,3%, что астероид столкнется с Землей. Размеры космического объекта могут составлять от 50 до 90 метров.

По оценке ученых, взрыв от падения астероида такого размера может иметь мощность от 8 до 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это представляет серьезную угрозу для территорий, населенных людьми.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре. Согласно предварительным расчетам, небесное тело может врезаться в Землю 22 декабря 2032 года. 2024 YR4 — единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей превышает один процент.

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Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

-2rist-

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев...бабло...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.

pepelmetal

Так нос натовский не суйте, и всё будет хорошо