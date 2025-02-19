Легендарный редактор «Блокнот» получил платные функции

Встроенные в текстовый редактор «Блокнот» функции искусственного интеллекта стали платными, такое решение приняла корпорация Microsoft.

«Блокнот» доступен в операционных системах Windows с 1985 года. Недавно в нем появилась функция Rewrite на основе ИИ, которая позволяет переписывать тексты по запросу, однако она оказалась платной, уточнило издание Windows Central.

Выяснилось, что Rewrite доступна только пользователям платной подписки Microsoft 365 Personal или Microsoft 365 Family. При попытке ее использовать пользователь увидит предложение зайти в свой аккаунт Microsoft и подписаться на сервис Microsoft 365.

При этом основные функции «Блокнота» остаются для пользователей бесплатными, отмечает издание. Однако не исключено, что разработчики продолжат монетизировать встроенную в Windows программу.