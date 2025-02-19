Windows 11 получила встроенное приложение для переноса данных

Microsoft разработала новое приложение Migration App, которое позволит легко переносить данные при переустановке операционной системы. Ранее пользователи были вынуждены использовать для этих задач сторонние программы.

Migration App уже встроена в тестовую сборку Windows 11 Insider Build 22635.4945, пишет издание Neowin. Инсайдеры выяснили, что приложение позволяет создать резервную копию данных в облачном хранилище OneDrive и переносить файлы на новый ПК.

В процессе передачи будут задействованы Wi-Fi и функция Nearby Sharing, требующая нахождения устройств вблизи друг друга. Для соединения потребуется подключение к одной сети и ввод одноразового пароля.

Пока Microsoft не объявила дату выпуска нового инструмента. Предположительно, первыми к нему получат доступ участники программы Windows Insider, в случае успешного тестирования оно войдет в стабильные сборки операционной системы.