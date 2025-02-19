НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Windows 11 получила встроенное приложение для переноса данных

Источник:
Sibnet.ru
254 0

Microsoft разработала новое приложение Migration App, которое позволит легко переносить данные при переустановке операционной системы. Ранее пользователи были вынуждены использовать для этих задач сторонние программы.

Migration App уже встроена в тестовую сборку Windows 11 Insider Build 22635.4945, пишет издание Neowin. Инсайдеры выяснили, что приложение позволяет создать резервную копию данных в облачном хранилище OneDrive и переносить файлы на новый ПК.

В процессе передачи будут задействованы Wi-Fi и функция Nearby Sharing, требующая нахождения устройств вблизи друг друга. Для соединения потребуется подключение к одной сети и ввод одноразового пароля.

Пока Microsoft не объявила дату выпуска нового инструмента. Предположительно, первыми к нему получат доступ участники программы Windows Insider, в случае успешного тестирования оно войдет в стабильные сборки операционной системы.

Тема: Человек и компьютер
Как удалить OneDrive из Windows
Легендарный редактор «Блокнот» получил платные функции
Windows 11 получила новое меню «Пуск»
Январское обновление сломало Windows 11
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
37170
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
45475
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
55549
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
55188
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
67561
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
38507
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
67928
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
64242
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2024079
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
89841
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянам порекомендовали временно удалить WhatsApp
Зеленскому запретили выступать на украинском языке
Зеленский выбрал альтернативу вступлению в НАТО
Зеленский отказался передать США украинские ископаемые
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

-2rist-

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев...бабло...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.

pepelmetal

Так нос натовский не суйте, и всё будет хорошо