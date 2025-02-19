Российские войска при освобождении Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск, сообщило Минобороны России.

«На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — сказано в сообщении.

В освобождении населенного пункта принимали участие штурмовые подразделения двух полков Тульской воздушно-десантной дивизии и Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), уточнили в российском военном ведомстве.

«Понимая значимость Свердликово в обороне Суджи, противник пытался удержать населенный пункт, но ему это не удалось. Часть противника была уничтожена, другая часть была взята в плен», — говорится в сообщении.

Дорога Суджа — Рыльск — чрезвычайно важна для украинских сил в районе Суджи. Ее захват российскими войсками грозит подразделением ВСУ серьезными проблемами со снабжением.