Живая «рыба Судного дня» выбросилась на пляж. ВИДЕО

Живой сельдяной король выбросился на пляж Плайя-Эль-Куэмаро в Южной Калифорнии. Это редкое глубоководное существо называют «рыбой Судного дня», согласно поверьям, ее появление на поверхности предвещает стихийные бедствия.

Один из очевидцев рассказал журналистам, что рыба сама выплыла на песчаную отмель, подняв голову над водой. Несколько раз ее пытались вернуть в океан, однако она снова выбрасывалась на берег, пишет журнал People.

Отдыхающие предположили, что сельдяной король мог быть ранен и поэтому демонстрировал такое странное поведение. Обычно эти рыбы плавают на большой глубине и не поднимаются на поверхность.

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«Рыба Судного дня» — самая длинная из всех костистых рыб, она может достигать в длину 16 метров. У нее плоское тело, лишенное чешуи, а на голове есть красные отростки, напоминающие корону. Именно поэтому моряки прозвали ее «сельдяной король».

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Встречи людей с ней фиксируют очень редко. Например, в России такую рыбу впервые увидели только в 2019 году в Приморье.