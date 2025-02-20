Сколько мегапикселей в человеческом глазу

Человеческий глаз по сложности несоизмеримо превосходит самую совершенную оптоэлектронику. Он устроен совершенно иначе, но приблизительно сравнить их можно. Как выясняется, природа многократно превзошла технику.

Глаз состоит из примерно 120-140 миллионов зрительных клеток — колбочек и палочек. Первые отвечают за цветовосприятие глаза, вторые — за освещенность. Если принять каждую клетку за пиксель, тогда разрешение будет равно 120-140 мегапикселям.

Но клетки не фиксируют изображение попиксельно, они воспринимают картинку сообща. К тому же у глаза очень широкий угол обзора, что должно увеличивать разрешение.

Офтальмологи медицинской школы Гарварда подсчитали и пришли к выводу, что, если взять угол обзора за 90 градусов по вертикали и по горизонтали, то разрешение глаза составит 324 мегапикселя, а если прибавить периферическое зрение— то все 576 мегапикселей.

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К такому же выводу пришел эксперт в области фотографии, физик из американского Планетологического института Роджер Кларк. По его мнению, разрешающую способность глаза можно оценить в 576 мегапикселей, а светочувствительность — порядка 800 ISO.

Для сравнения, среднее разрешение камер на современных смартфонах — 54 мегапикселя. Флагманские модели имеют разрешение в районе 100 мегапикселей.