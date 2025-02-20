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Сколько мегапикселей в человеческом глазу

Источник:
Sibnet.ru
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Глаз
Фото: © Pxhere.com

Человеческий глаз по сложности несоизмеримо превосходит самую совершенную оптоэлектронику. Он устроен совершенно иначе, но приблизительно сравнить их можно. Как выясняется, природа многократно превзошла технику.

Глаз состоит из примерно 120-140 миллионов зрительных клеток — колбочек и палочек. Первые отвечают за цветовосприятие глаза, вторые — за освещенность. Если принять каждую клетку за пиксель, тогда разрешение будет равно 120-140 мегапикселям.

Но клетки не фиксируют изображение попиксельно, они воспринимают картинку сообща. К тому же у глаза очень широкий угол обзора, что должно увеличивать разрешение.

Офтальмологи медицинской школы Гарварда подсчитали и пришли к выводу, что, если взять угол обзора за 90 градусов по вертикали и по горизонтали, то разрешение глаза составит 324 мегапикселя, а если прибавить периферическое зрение— то все 576 мегапикселей.

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К такому же выводу пришел эксперт в области фотографии, физик из американского Планетологического института Роджер Кларк. По его мнению, разрешающую способность глаза можно оценить в 576 мегапикселей, а светочувствительность — порядка 800 ISO.

Для сравнения, среднее разрешение камер на современных смартфонах — 54 мегапикселя. Флагманские модели имеют разрешение в районе 100 мегапикселей.

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Наука #Интересно #Здоровье
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Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

Nik3316

тут надули только украину... жеско так надули

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.