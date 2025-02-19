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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский будет готов на любую провокацию для продолжения войны до последнего украинца, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Зампред Совбеза допустил, что Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим гражданам и применения «грязной бомбы», чтобы сорвать мирные переговоры России и США. 

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «абсолютно некомпетентным президентом» с рейтингом в 4%.

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Политика #Мир #Военная политика
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-2rist-

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pepelmetal

Так нос натовский не суйте, и всё будет хорошо

senik

« Зеленский потребовал для Украины гарантии»Он для себя хочет гарантий и для своего наворованного добра....

Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))