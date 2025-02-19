Медведев сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой

Президент Украины Владимир Зеленский будет готов на любую провокацию для продолжения войны до последнего украинца, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Зампред Совбеза допустил, что Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим гражданам и применения «грязной бомбы», чтобы сорвать мирные переговоры России и США.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «абсолютно некомпетентным президентом» с рейтингом в 4%.