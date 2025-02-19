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Осудившую СВО актрису Юлию Ауг вырезали из нового фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Юлия Ауг
Фото: Альбина Нафигова / CC BY-SA 4.0

Сцены с актрисой Юлией Ауг вырезали из новой музыкальной сказки «Огниво против Волшебной Скважины», сообщила компания «ПрофиСинема». Актриса осуждала СВО и уехала из России.

«Ранее было заявлено участие в проекте Юлии Ауг, но в финальном монтаже картины ее не будет», — говорится в сообщении.

Ауг сыграла в фильме роль королевы. В «ПрофиСинема» не уточнили, заменит ли Ауг другая актриса или сцены с ее персонажем не появятся в проекте. Компания не прокомментировала причины решения.

Ауг в 2022 году выступала против действий российских властей на Украине и уехала из страны.

«Огниво против Волшебной Скважины» — киносказка режиссера Анджея Петраса. Точная дата релиза ленты пока неизвестна.

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