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Макрон заявил о желании поговорить с Путиным

Источник:
ТАСС
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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», — приводит ТАСС слова Макрона, сказанные им в интервью французской региональной прессе.

Президент Франции заявил, что конфликт на Украине можно погасить только путем переговоров.

Ранее Макрон созвал европейских лидеров на экстренный саммит в Париже. Обсуждалось оказание военной помощи Киеву, в том числе отправка войск на Украину.

Европейским лидерам договориться не удалось. Германия, Польша и Испания отвергли возможность отправки европейских войск на территорию Украину.

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Политика #Мир #Военная политика
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