Макрон заявил о желании поговорить с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», — приводит ТАСС слова Макрона, сказанные им в интервью французской региональной прессе.

Президент Франции заявил, что конфликт на Украине можно погасить только путем переговоров.

Ранее Макрон созвал европейских лидеров на экстренный саммит в Париже. Обсуждалось оказание военной помощи Киеву, в том числе отправка войск на Украину.

Европейским лидерам договориться не удалось. Германия, Польша и Испания отвергли возможность отправки европейских войск на территорию Украину.