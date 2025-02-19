Путин призвал Запад помочь с ремонтом атакованной ВСУ станции

Президент России Владимир Путин предложил западным партнерам принять участие в ремонте пострадавшей от украинских дронов нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который принадлежит в том числе и иностранным компаниям.

В понедельник, 17 февраля нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», принадлежащая Каспийскому трубопроводному консорциуму в Краснодарском крае, подверглась атаке семи украинских дронов.

«Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», — сказал президент на правительственном совещании.

Трубопроводная система КТК протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

России принадлежит 24% акций КТК. Остальными долями владеют компании из Казахстана, России, США, Великобритании и Италии.