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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин призвал Запад помочь с ремонтом атакованной ВСУ станции

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин предложил западным партнерам принять участие в ремонте пострадавшей от украинских дронов нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который принадлежит в том числе и иностранным компаниям.

В понедельник, 17 февраля нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», принадлежащая Каспийскому трубопроводному консорциуму в Краснодарском крае, подверглась атаке семи украинских дронов.

«Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», — сказал президент на правительственном совещании.

Трубопроводная система КТК протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

России принадлежит 24% акций КТК. Остальными долями владеют компании из Казахстана, России, США, Великобритании и Италии.

Тема: Военная операция на Украине
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