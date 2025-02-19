Банк России уже на следующем заседании в марте может принять решение снизить ключевую ставку, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Решающим фактором в борьбе с инфляцией сегодня должно стать укрепление рубля и падение доллара, сказал в интервью «Парламентской газете» Аксаков.

«Если укрепление продолжится, это поспособствует тому, что предложение извне увеличится, импортные товары станут дешевле и доступнее. И, соответственно, будут сильнее давить на цены на внутреннем рынке, потому что выбор у покупателей серьезно расширится. Это, в свою очередь, позволит поумерить аппетиты наших отечественных производителей, снизить цены в моменте и инфляционные риски в перспективе», — пояснил депутат.

Поскольку укрепление рубля будет работать против инфляции, Банк России начнет снижать ключевую ставку, отметил Аксаков. «Я допускаю, что уже на следующем заседании Центробанк объявит о снижении ключевой ставки», — добавил он.

По его словам, поначалу снижение ставки будет небольшим — на 0,25% максимум. «Резкого снижения ключевой ставки не будет даже в долгосрочной перспективе — на мой взгляд, к концу 2025 года она опустится лишь чуть ниже 20%», — отметил Аксаков.