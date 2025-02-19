Трамп назвал Зеленского некомпетентным президентом с рейтингом 4%

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимы выборы, поскольку у действующего украинского президента Владимира Зеленского рейтинг одобрения всего 4%.

«У них не было выборов, в стране, по сути, действуют законы военного времени, популярность их лидера, мне жаль говорить это, — в районе 4%», — приводит пресс-пул Белого дома заявления Трампа.

По словам президента США, Украина «разорвана в клочья, здания разрушены — похоже на масштабную демонтажную площадку». «Люди устали и хотят каких-то перемен», — добавил он.

«Зеленский — абсолютно некомпетентный президент, делает нелепые заявления, и под его руководством продолжается война», — сказал Трамп.

Срок полномочий Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Следующие выборы киевские власти отменили, сославшись на военное положение.

Выступая накануне на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что сам народ Украины якобы выступает против выборов, а тех, кто с этой позицией не согласен, он призвал отказаться от украинского гражданства.