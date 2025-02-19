НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп назвал Зеленского некомпетентным президентом с рейтингом 4%

Источник:
Sibnet.ru
766 15

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимы выборы, поскольку у действующего украинского президента Владимира Зеленского рейтинг одобрения всего 4%.

«У них не было выборов, в стране, по сути, действуют законы военного времени, популярность их лидера, мне жаль говорить это, — в районе 4%», — приводит пресс-пул Белого дома заявления Трампа.

По словам президента США, Украина «разорвана в клочья, здания разрушены — похоже на масштабную демонтажную площадку». «Люди устали и хотят каких-то перемен», — добавил он.

«Зеленский — абсолютно некомпетентный президент, делает нелепые заявления, и под его руководством продолжается война», — сказал Трамп.

Срок полномочий Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Следующие выборы киевские власти отменили, сославшись на военное положение.

Выступая накануне на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что сам народ Украины якобы выступает против выборов, а тех, кто с этой позицией не согласен, он призвал отказаться от украинского гражданства.

Трамп констатировал победу России
Тема: Военная операция на Украине
Путин призвал Запад помочь с ремонтом атакованной ВСУ станции
Зеленский заявил, что не признает переговоры России и США
Трамп наотрез отказался верить в угрозу НАТО со стороны России
Глава МИД Эстонии предложил «загнать Путина в угол»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянам порекомендовали временно удалить WhatsApp
Зеленскому запретили выступать на украинском языке
Зеленский выбрал альтернативу вступлению в НАТО
Зеленский отказался передать США украинские ископаемые
Обсуждение (15)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
30
Белый дом предупредил, что сделка по Украине «шокирует многих»
24
Зеленский выбрал альтернативу вступлению в НАТО
23
Лидеры Евросоюза не договорились об отправке войск на Украину
21
Зеленскому запретили выступать на украинском языке
21
Трамп наотрез отказался верить в угрозу НАТО со стороны России