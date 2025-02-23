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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

TNI констатировало победу России в украинском конфликте

Источник:
The National Interest
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Конфликт на Украине де-факто завершен, и дальнейшее расширение НАТО, видимо, тоже, считают эксперты американского издания The National Interest (TNI).

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что ведет переговоры об окончании казавшегося бесконечным украинского конфликта без участия самой Украины. Киев заочно призвали приготовиться к территориальным потерям и распрощаться с мечтой о членстве в НАТО, пишет издание.

По сути, Украина является пешкой Америки в борьбе с Россией. Во время боевых действий она всегда подчинялась США и НАТО. И без поддержки Запада Киев воевать не в состоянии, отметили эксперты TNI.

По их мнению, унизительный мир для Украины будет предпочтительней полного поражения на поле боя от российской армии.

Расширение НАТО, которое, как заявляла Россия, стало причиной начала специальной военной операции, скорее всего, тоже пока завершено. Это должно успокоить Москву и создать условия для формирование новой системы безопасности в Европе, заключило издание.

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Политика #Мир #Военная политика
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