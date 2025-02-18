2ГИС разрешил загружать на карты видео

Команда 2ГИС запустила новую функцию, позволяющую загружать видео в карточки компаний и мест, сообщила пресс-служба справочно-картографического сервиса.

Теперь пользователи смогут с помощью видео передать атмосферу мест, поделиться интерьерами или красивыми панорамами из ресторанов, а сами компании — показать, как выглядят блюда, автомобили или территория отеля.

«Видеоконтент привлекает значительно больше внимания, чем фото. Видео в карточках 2ГИС поможет пользователю больше узнать о месте, составить полное впечатление о компании или услуге и быстрее сделать свой выбор», — пояснил представитель 2ГИС Андрей Кожевников.

Загрузить видео можно так же, как и фотографии — достаточно нажать кнопку «Добавить фото или видео» в карточке. Приложение принимает стандартные видеоформаты, однако их «вес» не должен превышать 1 гигабайт.