НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

2ГИС разрешил загружать на карты видео

Источник:
Sibnet.ru
222 0

Команда 2ГИС запустила новую функцию, позволяющую загружать видео в карточки компаний и мест, сообщила пресс-служба справочно-картографического сервиса.

Теперь пользователи смогут с помощью видео передать атмосферу мест, поделиться интерьерами или красивыми панорамами из ресторанов, а сами компании — показать, как выглядят блюда, автомобили или территория отеля.

«Видеоконтент привлекает значительно больше внимания, чем фото. Видео в карточках 2ГИС поможет пользователю больше узнать о месте, составить полное впечатление о компании или услуге и быстрее сделать свой выбор», — пояснил представитель 2ГИС Андрей Кожевников.

Загрузить видео можно так же, как и фотографии — достаточно нажать кнопку «Добавить фото или видео» в карточке. Приложение принимает стандартные видеоформаты, однако их «вес» не должен превышать 1 гигабайт.

Еще по теме
Россиянам порекомендовали временно удалить WhatsApp
Telegram улучшил работу с видео
Ростелеком раздал смартфоны и планшеты с «Авророй»
Windows 11 получила новое меню «Пуск»
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
36937
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
45243
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
55330
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
54961
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
67343
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
38272
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
67685
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
64032
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2023842
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
89620
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянам порекомендовали временно удалить WhatsApp
Белый дом предупредил, что сделка по Украине «шокирует многих»
Зеленскому запретили выступать на украинском языке
Зеленский выбрал альтернативу вступлению в НАТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

pepelmetal

Он видимо совсем не понимает что сейчас происходит

Egorka72

Как оказалось фраза произнесённая Г.К. Жуковым маршалу Рокосовскому "Мы их освободили и они нам этого...

se 34

Если бы не военная машина США и ЕВРОПЫ, техника и боеприпасы кончились в Украинской армии через 1-2 месяца,...

-2rist-

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев...бабло...