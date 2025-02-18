Получены доказательства существования «стрел времени»

Современные законы физики плохо согласуются с идеей движения времени только в одном направлении, от прошлого к будущему. Британские физики доказали существование так называемых «стрел времени», в которых время может двигаться как вперед, так и назад.

Команда ученых из Университета Суррея исследовала взаимодействие квантовой системы со средой открытой системы. Оказалось, что для подобных систем неважно, в каком направлении течет время, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Scientific Reports.

Чтобы объяснить этот феномен, ученые привели в качестве примера движение маятника. На самом фундаментальном уровне законы физики напоминают маятник, так как они не учитывают необратимые процессы, связанные с односторонностью времени.

Согласно полученным данным, в открытых квантовых системах сохраняется симметрия обращения времени, то есть «стрела времени» может быть не фиксированной в одном направлении.

Интересно, что новое исследование ставит под сомнение возможность сохранения воспоминаний о перемещении в прошлое. Если полученные данные верны, к моменту возвращения в настоящее память путешественника будет «стерта».