Раскрыто меню переговорщиков России и США

Участникам переговоров между Россией и США в Эр-Рияде на ланч предложили морепродукты, рыбу и ягненка.

Встреча делегаций продолжалась 4,5 часа, после первой половины переговоров стороны взяли 15-минутную паузу, а еще через час ушли на ланч, после чего общение продолжилось, пишет РИА Новости.

Согласно меню, участникам переговоров были предложены ассорти закусок, салат из авокадо и сэндвичи, а в качестве первого блюда — морепродукты и лосось.

Основное блюдо состояло из филе морского окуня с креветками и зелеными овощами, стейка рибай с овощами и ягненка с рисом. На десерт подавали чизкейк и фрукты.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.