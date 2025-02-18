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Россия и США завершили переговоры по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Делегации России и США завершили переговоры в Эр-Рияде, в общей сложности они продлились 4,5 часа. Основными темами стали конфликт на Украине и нормализация отношений Москвы и Вашингтона.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с делегацией США успешными. По его словам, стороны договорились в дальнейшем учитывать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения, передает ТАСС.

Также делегации изложили «свои принципиальные подходы» о конфликте на Украине и договорились, что команды переговорщиков по этой теме после своего формирования «вступят в контакт».

При этом Ушаков уточнил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе. По его словам, стороны будут работать над тем, чтобы создать условия для такой встречи.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в рамках переговоров с американской делегацией он отвечал за экономическо-инвестиционные вопросы.


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