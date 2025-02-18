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Представлен «самый умный» искусственный интеллект Grok‑3

Источник:
TechCrunch
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Стартап американского миллиардера Илона Маска xAI представил нейросеть Grok-3, которую разработчики считают «самым умным» искусственным интеллектом на планете.

В новой версии чат-бота упор сделан на улучшение способности к рассуждению, чтобы предоставлять пользователям более точные и релевантные ответы. При этом Grok-3 в десять раз производительнее предыдущей версии нейросети.

Согласно тестам, Grok-3 превзошел своих основных конкурентов в лице Google Gemini, DeepSeek V3, Anthropic Claude и OpenAI GPT-4o в таких областях, как математика, естественные науки и программирование.

При этом Grok 3 — это целое семейство моделей. Например, Grok 3 mini обеспечивает быструю обработку запросов с некоторой потерей точности, а Grok 3 Reasoning использует сложные алгоритмы для «обдумывания» решений и тщательной проверки фактов.

Grok-3 будет доступен бесплатно подписчикам Premium+ социальной сети X. При этом предыдущие версии чат-бота станут общедоступными, как только разработка Grok-3 будет окончательно завершена.

Также компания продемонстрировала новую интеллектуальную поисковую систему под названием DeepSearch. Это чат-бот на базе Grok-3, который анализирует запрос и обрабатывает полученные данные.

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