НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин согласился на переговоры с Зеленским

Источник:
Sibnet.ru
618 8

Президент Владимир Путин готов к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако при этом следует учитывать «юридические аспекты легитимности» Зеленского.

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, выборы главы государства в стране не проводили из-за действия военного положения. Россия считает, что Зеленский «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор.

Сам Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что готов к встрече с Путиным, однако только после согласования мирного плана совместно с американскими и европейскими властями.

Еще по теме
Макрон испугался новых соглашений по Украине
Илон Маск заподозрил пропажу золотого запаса США
Глава Rheinmetall заявил о пустых оружейных складах в Европе
Помощник Путина раскрыл цель встречи с США в Саудовской Аравии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянам порекомендовали временно удалить WhatsApp
Белый дом предупредил, что сделка по Украине «шокирует многих»
Зеленскому запретили выступать на украинском языке
Зеленский выбрал альтернативу вступлению в НАТО
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
30
Белый дом предупредил, что сделка по Украине «шокирует многих»
26
Кулеба призвал украинцев признать беспомощность ВСУ
24
Зеленский выбрал альтернативу вступлению в НАТО
23
Лидеры Евросоюза не договорились об отправке войск на Украину
21
Зеленскому запретили выступать на украинском языке