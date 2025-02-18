Путин согласился на переговоры с Зеленским

Президент Владимир Путин готов к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако при этом следует учитывать «юридические аспекты легитимности» Зеленского.

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, выборы главы государства в стране не проводили из-за действия военного положения. Россия считает, что Зеленский «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор.

Сам Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что готов к встрече с Путиным, однако только после согласования мирного плана совместно с американскими и европейскими властями.