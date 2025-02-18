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Определились финалисты хоккейного Турнира четырех наций

Источник:
Sibnet.ru
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Определились финалисты хоккейного Турнира четырех наций, за титул сразятся сборные Канады и США. Участие в турнире принимают четыре сборные — Канада, Финляндия, Швеция и США, укомплектованные исключительно игроками НХЛ.

В главном матче группового этапа за выход в финал сыграли команды Канады и Финляндии. Победу со счетом 5:3 одержали канадцы, в составе победителей голы забили Коннор Макдэвид, Натан Маккинон (дважды), Брейдент Пойнт, Сидни Кросби.

В заключительном матче группового этапа Швеция со счетом 2:1 победила американцев, однако сборная США уже обеспечила себе попадание в финал двумя победами над финнами и канадцами.

На групповом этапе первое место заняла команда США, на втором оказались канадцы. Третье место заняла сборная Швеции, уступившая канадцам по дополнительным показателям. Финляндия стала четвертой.

Финал США — Канада пройдет в ночь на 21 февраля в Бостоне. Российская сборная участие в турнире не принимает.

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