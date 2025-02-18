Ученые предсказали остановку вращения ядра Земли

Вращение внутреннего ядра Земли остановится через 15 лет, спрогнозировала международная группа ученых из США и Китая. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Скорость вращения внутреннего ядра Земли постоянно меняется. С начала 1970-х годов внутреннее ядро вращалось с запада на восток. При этом примерно в 2010 году его вращение полностью остановилось.

Сейчас внутреннее ядро планеты движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности. Ученые ожидают, что к 2040 году оно снова полностью остановится, после чего изменит направление вращения, говорится в статье ученых.

Раскаленное ядро из никеля и железа с радиусом около 1200–1300 километров находится в центре планеты. Оно окружено жидким внешним кольцом, заключенным в мантию, которая начинается на глубине порядка 30 километров.

Изменения скорости и направления вращения ядра удалось вычислить благодаря анализу сейсмических волн. Ученые изучили 121 землетрясение, произошедшее с 1991 до 2023 года на Южных Сандвичевых островах в южной части Атлантического океана.

Внутреннее ядро Земли играет важную роль в формировании магнитного поля планеты. В случае его остановки продолжительность суток незначительно изменится. Согласно гипотезе исследователей, земное ядро способно менять направление вращения примерно каждые 35 лет.