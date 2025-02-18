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Макрон испугался новых соглашений по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Новые соглашения по Украине могут повторить судьбу минских договоренностей, написал президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X.

«Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится как минские соглашения», — отметил Макрон.

Президент Франции выступил с заявлением после экстренного саммита лидеров европейских стран. Мероприятие было организовано на фоне стартовавших в Саудовской Аравии переговоров России и США, при этом европейцев и украинцев на них не позвали.

Минские соглашения закрепляли основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе. В частности, Киев согласился принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако в итоге соглашение не было реализовано.

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