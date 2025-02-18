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Илон Маск заподозрил пропажу золотого запаса США

Источник:
Sibnet.ru
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Американский предприниматель Илон Маск потребовал провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США. Американское золото может быть украдено, написал бизнесмен на своей странице в соцсети Х.

«Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет. Золото принадлежит американской общественности! Мы хотим знать, что оно все еще там, — написал он.

Пользователи соцсетей ранее призвали Илона Маска и его департамент эффективности государственного управления (DOGE) провести аудит Форт-Нокса в рамках кампании по сокращению государственных расходов.

Золотой запас США находится на территории американской военной базы Форт-Нокс. Согласно официальным данным, там хранится около 4580 тонн золота. Также в хранилище находится государственные реликвии — оригиналы Конституции США и декларации о независимости.

Эксперты отмечают, что если в ходе проверки будет обнаружено расхождение между резервами в хранилище и опубликованными цифрами, мировые рынки золота столкнуться с шоком.

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