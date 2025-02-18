Глава Rheinmetall заявил о пустых оружейных складах в Европе

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на складах вооружений в Европе и на Украине не осталось запасов.

«У европейцев и украинцев на складах ничего нет»,— сказал Паппергер в интервью Financial Times.

Глава Rheinmetall отметил, что «если не инвестировать» в сферу обороны, то в ответ «с вами обращаются как с детьми». «США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом — стало совершенно ясно, что европейцы — это дети»,— указал он.

Стоимость акций Rheinmetall, вчетверо выросшая за время боевых действий на Украине, упала после начала переговоров между Россией и Соединенными Штатами.