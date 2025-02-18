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Умер создатель шоколадной пасты Nutella

Источник:
Il Messaggero
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Известный итальянский химик Франческо Ривелла, которого называют отцом шоколадной пасты Nutella, скончался на 98-м году жизни.

Ривелла ушел из жизни 14 февраля, сообщила его семья в соцсетях. Через три дня состоялись памятные мероприятия в его родном Пьемонте, где химик проработал на фабрике Ferrero более четырех десятилетий.

Химик начал работать на Ferrero в 1952 году, там он занялся поиском новых ингредиентов и анализом вкусов. Один из продуктов, который Ривелла вывел на рынок, — шоколадная паста Nutella, которая отметила 50-летие.

Nutella состоит из семи ингредиентов, включая сахар, фундук, какао и молоко. Ferrero рекомендует в день есть две чайные ложки пасты.

Ривелла участвовал и в создании других продуктов бренда. В годы его работы у Ferrero появились конфеты Mon Cher, мятные драже Tic Tac, шоколадные яйца Kinder Surprise и конфеты Ferrero Rocher.

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Жизнь #Общество #О людях
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