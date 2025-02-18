Роспотребнадзор сообщил о скачке заболеваемости ОРВИ

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России за минувшую неделю составил 7,7%, закрываются детские сады и школы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 932 тысяч», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили превышение среднероссийского показателя заболеваемости ОРВИ в 49 регионах. В 30 субъектах РФ количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошедшей неделей, добавили в ведомстве.

Для предотвращения распространения ОРВИ были закрыты 267 школ в 34 регионах и 87 детских садов в 26 субъектах РФ, а также 8 школ-интернатов. Частично закрыты 1 898 групп дошкольников, 6 252 класса, 44 группы в школах-интернатах и 63 группы в профессионально-технических училищах.

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