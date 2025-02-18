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Самолет перевернулся при посадке в Торонто. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines перевернулся на крышу при приземлении в аэропорту Торонто. По предварительным данным, погибших нет.

Самолет Bombardier CRJ-900LR выполнял рейс из Миннеаполиса (США) в Торонто (Канада). При посадке «произошел инцидент», сообщила пресс-служба воздушной гавани в Х.

На борту самолета находились 80 человек: 76 пассажиров и четыре члена экипажа. По последним данным, которые приводит AP, пострадали 19 человек, двое из которых в критическом состоянии были доставлены вертолетом в ближайший травматологический центр.

Самолет мог перевернуться из-за сильного бокового ветра, сообщил телеканалу CTV один из экспертов в сфере авиации. По его словам, маловероятно, что причиной крушения могло стать состояние взлетно-посадочной полосы, где мог находиться снег.

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Топ комментариев

Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

matsko25

Ребенок Гитлера этот дипломат, что от них ожидать? Пол Европы это Внуки солдат армии СС и Люфтваффее!

Alhazred

Большинство женщин-политиков на Западе какие-то бесноватые. Видимо без этого в большую политику там не...

scorpion2777

От потомков эсэсовцев большего и не ждёшь, Бог ума не дал, зато кровожадности хоть отбавляй.