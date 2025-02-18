Самолет перевернулся при посадке в Торонто. ВИДЕО

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines перевернулся на крышу при приземлении в аэропорту Торонто. По предварительным данным, погибших нет.

Самолет Bombardier CRJ-900LR выполнял рейс из Миннеаполиса (США) в Торонто (Канада). При посадке «произошел инцидент», сообщила пресс-служба воздушной гавани в Х.

На борту самолета находились 80 человек: 76 пассажиров и четыре члена экипажа. По последним данным, которые приводит AP, пострадали 19 человек, двое из которых в критическом состоянии были доставлены вертолетом в ближайший травматологический центр.

Самолет мог перевернуться из-за сильного бокового ветра, сообщил телеканалу CTV один из экспертов в сфере авиации. По его словам, маловероятно, что причиной крушения могло стать состояние взлетно-посадочной полосы, где мог находиться снег.