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Лидеры Евросоюза не договорились об отправке войск на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение об отправке европейских войск на Украину на встрече лидеров Евросоюза и Великобритании в Париже принято не было.

Президент Франции Эмманюэль Макрон собрал в Париже лидеров Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также Великобритании. Они обсуждали «гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине», в том числе отправку войск.

«Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения», — приводит ТАСС заявление Туска.

На самом деле, как пишет The Financial Times, европейским лидерам просто не удалось договориться. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за создание «сил обеспечения» у будущей линии прекращения огня. Премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания «готова и хочет» отправить войска.

Польша отвергла возможность отправки войск. Испания также выступила против. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал разговоры об отправке миротворцев на Украину преждевременными.

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Политика #Мир #Военная политика
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