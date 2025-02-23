Европейские вооруженные силы не смогут защитить себя без американской поддержки — не хватает людей и вооружений, констатирует обозреватель чешского издания iDNES.cz Сара Култова.

Если вычесть из НАТО США и Канаду, то «перспектива полномасштабного конфликта между Россией и Европой ужасает даже самых опытных стратегов», пишет Култова.

По ее словам, ни одна из европейских армий еще не сталкивалась с современной войной с мощным противником. «Войска НАТО не опытны в бою. Россия продемонстрировала готовность жертвовать и способность изыскивать резервы и в короткие сроки перебрасывать их на фронт», — указала обозреватель.

Она отметила, что ведущие страны НАТО испытывают большие проблемы с людьми и вооружениями. Помощь Украине опустошила арсеналы. Германии не удалось укомплектовать дивизии для альянса (одна них из оснащена только на 20%). У Берлина также нет средств ПВО, чтобы прикрыть эти соединения, приводит Култова информацию источников.

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Министр обороны Британии Джон Хили в октябре дал удручающую оценку вооруженным силам Королевства: они «не готовы к бою». Причем проблемы, с которыми столкнулись британские армия, флот и авиация, могут оказаться «намного глубже, чем предполагали», добавил он.

Немецкий генерал Александр Золлфранк предупредил, что в отличие от конфликтов в Афганистане и Ираке при столкновении с Россией силы НАТО «понесут большие потери на огромном фронте».