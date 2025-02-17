Глобальное потепление предложили остановить термоядерным взрывом

Подземный взрыв 1600 термоядерных бомб остановит глобальное потепление, соответствующие расчеты на сайте arXiv опубликовали ученые Рочестерского технологического института в США.

Подрыв термоядерных снарядов исследователи предложили провести под плато Кергелен в Южном океане, расположенном на глубине около пяти километров. В этом случае выбросы радиации будут минимальны, так как излучение поглотят базальт и толща воды.

Взрывы приведут к высвобождению частиц базальта, которые вступят в реакцию с атмосферным углекислым газом, который ответственен за повышение температуры на Земле. Известно, что базальт эффективно связывает углекислый газ — минерализует его и удаляет из атмосферы.

Расчетная мощность подрыва должна достигать 81 гигатонны. В статье указывается, что ожидаемый эффект будет сопоставим с удалением из атмосферы 30-летних выбросов углекислого газа.

Ученые подчеркивают, что в случае дальнейшего увеличения средней температуры Земли мировая экономика до конца текущего столетия потеряет до 200 триллионов долларов, а сотни миллионов людей столкнутся с ухудшением условий жизни.