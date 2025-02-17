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Глобальное потепление предложили остановить термоядерным взрывом

Источник:
Sibnet.ru
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Подземный взрыв 1600 термоядерных бомб остановит глобальное потепление, соответствующие расчеты на сайте arXiv опубликовали ученые Рочестерского технологического института в США.

Подрыв термоядерных снарядов исследователи предложили провести под плато Кергелен в Южном океане, расположенном на глубине около пяти километров. В этом случае выбросы радиации будут минимальны, так как излучение поглотят базальт и толща воды.

Взрывы приведут к высвобождению частиц базальта, которые вступят в реакцию с атмосферным углекислым газом, который ответственен за повышение температуры на Земле. Известно, что базальт эффективно связывает углекислый газ — минерализует его и удаляет из атмосферы.

Расчетная мощность подрыва должна достигать 81 гигатонны. В статье указывается, что ожидаемый эффект будет сопоставим с удалением из атмосферы 30-летних выбросов углекислого газа.

Ученые подчеркивают, что в случае дальнейшего увеличения средней температуры Земли мировая экономика до конца текущего столетия потеряет до 200 триллионов долларов, а сотни миллионов людей столкнутся с ухудшением условий жизни.

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Топ комментариев

Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...