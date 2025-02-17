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Лавров вспомнил передачу Украине русских территорий

Источник:
Sibnet.ru
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Руководство Советского Союза передало Украине территории, на которых жили русские люди, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

При образовании страны руководством Советского Союза были сделаны территориальные уступки в пользу Украины, процитировал Лаврова ТАСС. Они включали в себя огромные территории, на которых русские люди основывали города, строили заводы и порты, вели сельское хозяйство.

Министр подчеркнул, что территории были включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики, исходя из того, что Киевом будут уважаться идеалы братства, справедливости, равноправия.

До какого-то времени это работало, однако затем на Украине стали вызревать националистические настроения — этот процесс ускорился на фоне распада СССР, добавил Лавров.

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Политика #Мир #Россия
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