YouTube сменил фирменный цвет из‑за опасности выгорания экранов

YouTube впервые с 2017 года провел редизайн, отказавшись от фирменного красного цвета в пользу более холодного оттенка, сообщается в блоге Google. Специалисты пояснили, что прежний «едкий» цвет мог приводить к выгоранию экранов на OLED-телевизорах.

Последнее обновление цвета YouTube прошло в 2017 году. Это был «чистый» красный цвет в системе RGB, который оказался слишком ярким. На некоторых экранах он выглядел оранжевым, у ряда пользователей на экранах появлялись остаточные изображения в виде логотипа YouTube.

В связи с этим дизайнеры решили использовать более холодный красный оттенок. Это позволило сохранить узнаваемость бренда и одновременно сделать фирменный логотип более современным.

Новые цвета дизайна YouTube Фото: © Google

Вдобавок в интерфейсе YouTube появился пурпурный градиент. Его можно заметить в прогресс-баре видеоплеера, в кнопках «подписаться», «нравится», значке Premium и других элементах площадки.

Отмечается, что YouTube уже начал развертывать обновленный интерфейс приложений для мобильных устройств и ТВ. В ближайшее время его увидят все пользователи.