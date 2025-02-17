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YouTube сменил фирменный цвет из‑за опасности выгорания экранов

Источник:
Sibnet.ru
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YouTube впервые с 2017 года провел редизайн, отказавшись от фирменного красного цвета в пользу более холодного оттенка, сообщается в блоге Google. Специалисты пояснили, что прежний «едкий» цвет мог приводить к выгоранию экранов на OLED-телевизорах.

Последнее обновление цвета YouTube прошло в 2017 году. Это был «чистый» красный цвет в системе RGB, который оказался слишком ярким. На некоторых экранах он выглядел оранжевым, у ряда пользователей на экранах появлялись остаточные изображения в виде логотипа YouTube.

В связи с этим дизайнеры решили использовать более холодный красный оттенок. Это позволило сохранить узнаваемость бренда и одновременно сделать фирменный логотип более современным.

Новые цвета дизайна YouTube
Новые цвета дизайна YouTube
Фото: © Google

Вдобавок в интерфейсе YouTube появился пурпурный градиент. Его можно заметить в прогресс-баре видеоплеера, в кнопках «подписаться», «нравится», значке Premium и других элементах площадки.

Отмечается, что YouTube уже начал развертывать обновленный интерфейс приложений для мобильных устройств и ТВ. В ближайшее время его увидят все пользователи.

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Топ комментариев

Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...