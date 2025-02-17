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Синтезирован невероятно прочный супералмаз

Источник:
Sibnet.ru
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Группа китайских ученых создала в лабораторных условиях сверхтвердый супералмаз, который значительно прочнее природных алмазов, сообщила пресс-служба Цзилиньского университета.

Большинство природных и синтетических алмазов имеют кубическую структуру, тогда как супералмазы обладают шестиугольной. Ранее супералмазы находили только в ударных метеоритных кратерах.

Первый сверхтвердый алмаз (лонсдейлит) обнаружили в составе метеорита Canyon Diablo, упавшего около 40 тысяч лет назад на территории современной Аризоны и образовавшего кратер диаметров 1219 метров.

Исследования показали, что в таких алмазах графит образует сверхпрочную структуру, названную «постграфитовой фазой». Она становится возможной только при высоких температурах и чрезвычайно сильном сжатии.

Воспроизведя таких условия, ученые получили синтетический минерал, который на 40% тверже природных алмазов и устойчив к экстремальным температурам. Подобные супералмазы имеют высокий промышленный потенциал благодаря превосходным характеристикам.

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