Биометрию разрешили применять при посадке на поезд

Биометрические данные разрешили использовать для посадки на поезд, соответствующее постановление утвердило правительство России, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Закрытое тестирование программы пройдет в 2025 году, по окончании всех испытаний система станет доступна для всех пользователей Единой биометрической системы, уточнил вице-премьер в комментарии ТАСС.

Оплата по биометрии станет альтернативой для бумажных документов, но не заменит их. «Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги», — уточнил Григоренко.

Единая биометрическая система — информационная система, разработанная Ростелекомом по инициативе Минцифры и Банка России. Она позволяет получить услуги, которые обычно оказываются при предъявлении паспорта.

Согласно закону «Об осуществлении идентификации и аутентификации физлиц с использованием биометрических персональных данных», сделать биометрию можно либо в офисе банка, либо в специальном приложении «Госуслуги Биометрия».