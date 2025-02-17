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Илон Маск объявил дату запуска «самого умного ИИ»

Источник:
Sibnet.ru
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Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, 18 февраля выпустит чат-бот Grok 3. Презентация передовой нейросети будет транслироваться в прямом эфире, уточнил предприниматель на своей странице в соцсети X.

Маск уже назвал Grok 3 самым умным искусственным интеллектом на Земле. По его словам, модель обучалась в его датацентре Gigafactory на суперкомпьютере Colossus с использованием 100 тысяч чипов Nvidia H100.

Стартап xAI был основан в 2023 году, в ноябре компания представила первую версию чат-бота Grok. Пока неизвестно, на какой архитектуре будет базироваться третья версия искусственного интеллекта.

Ряд экспертов предположили, что Grok 3 будет использовать гибридную архитектуру, совмещающую языковую модель и механизм логических рассуждений. Такую модель планируется применить в будущем GPT-5 от компании OpenAI.


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Топ комментариев

Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...