Илон Маск объявил дату запуска «самого умного ИИ»

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, 18 февраля выпустит чат-бот Grok 3. Презентация передовой нейросети будет транслироваться в прямом эфире, уточнил предприниматель на своей странице в соцсети X.

Маск уже назвал Grok 3 самым умным искусственным интеллектом на Земле. По его словам, модель обучалась в его датацентре Gigafactory на суперкомпьютере Colossus с использованием 100 тысяч чипов Nvidia H100.

Стартап xAI был основан в 2023 году, в ноябре компания представила первую версию чат-бота Grok. Пока неизвестно, на какой архитектуре будет базироваться третья версия искусственного интеллекта.

Ряд экспертов предположили, что Grok 3 будет использовать гибридную архитектуру, совмещающую языковую модель и механизм логических рассуждений. Такую модель планируется применить в будущем GPT-5 от компании OpenAI.