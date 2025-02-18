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Почему человека не расплющивает атмосферным давлением

Источник:
Sibnet.ru
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Тяжесть воздуха
Фото: © admnp.ru

Атмосферный воздух давит на человека с силой до 20 тонн. Но люди даже не замечают этого. Природа создала нас невосприимчивыми к такому чудовищному давлению.

Землю окружает огромный воздушный океан. А воздух, как любая материальная субстанция, имеет массу. Атмосфера давит на квадратный сантиметр с силой равной килограмму. При площади поверхности тела человека в 1,5-2 квадратных метра получается, что каждый из людей живет под давлением в 15-20 тонн.

Такая сила должна была бы раздавить человека в тонкий блин, но люди этого даже не замечают. И вот почему. Во-первых, внутри тела тоже есть воздух, и он находится под таким же давлением. Таким образом, давление снаружи уравновешивается давлением изнутри.

Во-вторых, организм человека, в основном, состоит из жидкостей. А они несжимаемы. Поэтому клетки человека легко переносят и более серьезное давление, например, при погружении под воду с аквалангом. 

В-третьих, «воздушный столб» давит на людей не только сверху, а равномерно обжимает тело со всех сторон.

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Напротив, для человека опасно низкое давление. Газы, растворенные в жидкостях организма, начинают выделяться в виде пузырьков. Это называется кессонной болезнью, которая может «прихватить» человека при слишком быстром подъеме с глубины на поверхность.

Наглядный пример такой опасности — глубоководные рыбы. Они приспособленные к колоссальному давлению толщи воды, и при быстром подъеме на поверхность могут вообще взорваться. Давление внутри их окажется гораздо выше атмосферного.

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Наука #Интересно #Природа
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