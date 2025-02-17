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Зеленский потребовал для Украины гарантии безопасности, как у Израиля

Источник:
NBC
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Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Запада огромную армию, много ракет, вступление в ЕС и гарантии безопасности как у Израиля.

«Большой комплект ракет — превентивный шаг. Мы не будем использовать их перед вторжением. Но если они это сделают, мы ответим. Они должны быть размещены на Украине», — заявил Зеленский в интервью NBC.

По его словам, Украине нужна большая армия, сопоставимая по численности с российской. Это «психологически важно», это станет сигналом для России, отметил он.

Экономические гарантии Украине должно обеспечить вступление в Евросоюз, сказал Зеленский, добавив, что Киев хочет частью общеевропейского рынка.

Он указал также, что Украине нужны такие же гарантии безопасности, как у Израиля. Он не входит в НАТО, но США, Франция, Великобритания и другие западные страны его защищают. «Я считаю, мы очень в этом нуждаемся», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта: отказ Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус Украины, признание за Россией Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР, а также Крыма, отмена всех западных санкций.

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Политика #Мир #Военная политика
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